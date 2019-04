Was macht Amazon mit unseren Sprachbefehlen?

Amazon lässt sie zum Teil von Mitarbeitern anhören und abtippen, um die Spracherkennung zu verbessern. Der Konzern hat dem Finanzdienst Bloomberg bestätigt, dass eine kleine Zahl von Alexa-Sprachaufnahmen mit Kommentaren versehen werde. Zum Beispiel bekamen in einem Fall die Worte "Taylor Swift" die Anmerkung, dass Nutzer damit die Sängerin meinen. Amazon zufolge wird diese Arbeit weltweit erledigt, unter anderem in Costa Rica, Indien und Rumänien. Zwei Mitarbeiter in Bukarest haben gesagt, dass sie pro Schicht bis zu 1000 Mitschnitte bearbeiten. Zugang zu persönlichen Informationen der Nutzer sollen die Mitarbeiter aber nicht haben. Alle Daten sind laut Amazon streng vertraulich und verschlüsselt.

Allerdings steht in den Informationen zu Alexa bis jetzt nicht explizit, dass Menschen die Aufzeichnungen anhören könnten. Nutzer können aber in den Einstellungen ausschalten, dass ihre Aufnahmen von Amazon genutzt werden, um den Dienst weiterzuentwickeln.