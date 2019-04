Das Buch ist vom Verlag Springer Nature veröffentlicht worden. Als Autor ist "Beta Writer" angegeben - das ist der Algorithmus, der das Buch verfasst hat. Computerlinguisten der Goethe-Universität Frankfurt hatten dem Algorithmus beigebracht, wie er relevante Texte erkennt und auswählt. Im Buch werden mehr als 150 Forschungsartikel zu Lithium-Ionen-Batterien zusammengefasst, die zwischen 2016 und 2018 erschienen sind.

Allerdings ist das Buch ziemlich dröge zu lesen - alles ist aus anderen Inhalten zusammenkopiert. Es fehlt also die geistige Eigenleistung. Aber, die Forschenden sagen, dass sie zeigen wollten, was alles möglich ist. So ein automatischer Buch-Autor könnte helfen, die Unmengen an Daten, die es um uns herum gibt, schon mal einigermaßen übersichtlich zusammenzufassen.