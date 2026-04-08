Man sollte meinen, dass die Welt durch Satellitenbilder ziemlich vollständig kartiert ist.

Besonders in den Weiten und Tiefen der Ozeane gibt es allerdings noch gut zu tun. Und an eher entlegenen Orten lässt sich auch schon mal eine neue Insel finden: Ein internationales Expeditionsteam ist mit dem Eisbrecher "Polarstern" in der Antarktis auf ein bisher unbekanntes Fleckchen Erde gestoßen. Die Forschenden hatten die etwa 130 Meter lange Mini-Insel bei schlechtem Wetter erst für einen Eisberg gehalten - aber dafür war der Brocken dann doch zu dreckig.

Tatsächlich ist die rund 16 Meter hohe Insel im Weddellmeer bisher nicht in Seekarten verzeichnet. Die Gegend galt als unerforschte Gefahrenzone. Inzwischen wurde die Mini-Insel mit einer Drohne und Echolot vermessen. Sie soll auch bald in die Karten aufgenommen werden und einen Namen bekommen.