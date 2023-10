Kinder kriegen hat schwerwiegende finanzielle Folgen - insbesondere für Mütter.

Ökonominnen der Unis Potsdam und Passau haben in einer Langzeituntersuchung gezeigt, dass Frauen in Deutschland dank dem Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung seit 2005 zwar schneller wieder in ihren Job zurückkommen. Sie arbeiten nach einer Geburt aber oft nur in Teilzeit. Das bedeutet für sie weniger Gehalt, weniger Rente und weniger Chancen, bei der Arbeit aufzusteigen und Karriere zu machen.

Laut der Studie muss in Deutschland noch viel mehr passieren, um auf dem Arbeitsmarkt eine Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Alte Rollenmuster müssten aufgebrochen werden und vor allem in Großstädten müssten noch viel mehr Betreuungsplätze bereitgestellt werden.

Hier die Studie. Sie muss noch das Peer Review-Verfahren durchlaufen, in dem mehrere unbeteiligte Forscher*innen die wissenschaftliche Arbeit prüfen.