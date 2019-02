Wer Bienen helfen will auch in der Stadt genug Futter zu finden, der kann Wildblumen an den Straßenrand oder auf den Balkon pflanzen.

Aber welche Blumen mögen die Insekten eigentlich am liebsten? Das haben britische Forscherinnen untersucht. Für ihre Studie im Fachmagazin PeerJ haben sie sich in kleinen Wildblumen-Beeten auf die Lauer gelegt, die in der englischen Stadt Bournemouth gepflanzt wurden. Dort haben sie einzelne Bienen und Hummeln jeweils für fünf Minuten in Plastikröhrchen eingefangen und sie hinterher wieder freigelassen. Danach analysierten sie per DNA-Test die Pollen, die die Insekten im Röhrchen zurückgelassen hatten. Daraus konnten sie ablesen, welche Blüten die Bienen vorher besucht hatten.

Das Ergebnis: Zu den Lieblingsblumen der Bienen und Hummeln gehörten unter anderem Chrysanthemen, Mohn- und Kornblumen-Pflanzen, die typischerweise in den Wildblumen-Beeten vorkamen. Doch die Analyse zeigte, dass die Insekten auch Gärten besucht hatten. Laut den Wissenschaftlerinnen ein Zeichen dafür, dass auch Bienen Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen.