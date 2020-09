In den letzten anderthalb Jahren war auf der Sonne nicht so viel los:

Astronomie-Fachleute konnten kaum Flecken auf der Oberfläche entdecken. Außerdem schleuderte die Sonne vergleichsweise wenige Teilchen und Strahlung ins All. Jetzt wird der Stern aber wieder aktiver.

Forschende, unter anderem vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, konnten nach eigenen Angaben beobachten, dass die Sonne in einen neuen Aktivitätszyklus eingetreten ist. So ein Zyklus dauert etwa elf Jahre und die Forschenden erwarten, dass die Sonne ab 2024 am aktivsten sein und bis 2026 am meisten Sonnenflecken und Eruptionen hervorbringen wird.

Solche Ereignisse auf der Sonnenoberfläche haben Auswirkungen auf Raumfahrt und Erde. Je mehr es davon gibt, desto eher können technische Systeme wie Satelliten ausfallen - und auch Raumfahrerinnen und Raumfahrer könnten bei der Arbeit zu Schaden kommen.