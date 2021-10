Diese Luft ist wohl so sauber wie überhaupt möglich.

In Schottland wird jetzt im Glasgow Science Centre ein Glaszylinder ausgestellt, in dem Luft aus der Arktis eingeschlossen ist - und zwar aus dem Jahr 1765. Dieses Jahr gilt bei vielen Forschenden als das Jahr, in dem die Industrielle Revolution begann - und damit auch die verstärkte Luftverschmutzung durch uns Menschen.

Luft von vor der Industrialisierung

Die Erlebnis-Ausstellung namens "Polar Zero" ist auch deshalb in Glasgow zu sehen, weil dort Ende Oktober die Uno-Klimakonferenz COP26 beginnt.