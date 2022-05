In Australien steht ein Machtwechsel an.

Nach der Parlamentswahl liegt nach der bisherigen Stimmenauszählung die Labor-Partei vorne. Sie war vorher in der Opposition. Ihre wichtigsten Wahlkampthemen waren mehr Klimaschutz und höhere Löhne. Neuer Premierminister soll Labor-Chef Anthony Albanese werden. Er hat angekündigt, Australien zu einer Supermacht der erneuerbaren Energien machen zu wollen.

Der bisherige konservative Regierungschef Scott Morrison hat im Fernsehen seine Niederlage eingeräumt. Die Konservativen hatten Australien fast 10 Jahre lang regiert. Sie standen wegen zu wenig Klimaschutz und zu viel Förderung von klimaschädlicher Kohle in der Kritik.

Australien hat den fortschreitenden Klimawandel in den letzten Jahren deutlich zu spüren bekommen. 2019 hatten riesige Feuer im Osten des Landes ein Gebiet so groß wie Finnland verwüstet. Anfang des Jahres hatten dann Überschwemmungen schwere Schäden angerichtet. Erst zuletzt war eine weitere massive Korallenbleiche am Great Barrier Reef bekannt geworden. Die Korallen könnten absterben, ausgelöst durch die globale Erwärmung.