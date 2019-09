Das Parlament des Bundesstaats Queensland hat dazu Gesetze verabschiedet. Jetzt darf nicht mehr so viel Abwasser aus der Landwirtschaft ins Meer geleitet werden. Der Schmutz und die Pestizide in dem Abwasser gelten als eine der Hauptursachen für die schlechte Wasserqualität am Riff. Viele Korallen am größten Korallenriff der Welt sind in den letzten Jahren abgestorben, auch wegen starker Stürme und wärmeren Wassertemperaturen. Die Unesco hatte damit gedroht, dass das Riff in Australien den Unesco-Weltnaturerbe-Status verlieren könnte, wenn es nicht stärker geschützt wird.