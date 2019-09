Keine Panik, es steht keine Katastrophe bevor. Der Reaktor wird auch nicht benutzt, um Strom zu erzeugen, sondern läuft für die Forschung und für die Herstellung von bestimmten radioaktiven Stoffen. Dass jetzt ein Ventil nicht richtig funktioniert, hat aber trotzdem laut Schätzungen Folgen für etwa zehntausend Menschen. Denn deshalb geht in Australien gerade Technetium-99m aus. Das ist ein radioaktives Isotop, das in der Medizin für bildgebende Verfahren benutzt wird, zum Beispiel, um Tumore oder Schäden am Herz zu untersuchen.

Australische Ärztinnen und Ärzte befürchten, dass sie bald entscheiden müssen, welche Patienten solche Scans bekommen und für welche die Vorräte nicht mehr reichen. Das kann auch bedeuten, dass Operationen verschoben werden müssen. Weltweit gibt es nur wenige Reaktoren, die Technetium-99 liefern können. Das Isotop zerfällt schnell, sodass man es nicht lange lagern kann.