Charly, die Stabheuschrecke, war eigentlich ein Haustier und wohnte bei einer Frau in Suffolk in England.

Doch nachdem Charly sich das letzte Mal gehäutet hat, wurde sichtbar, dass Charly eine ganz besondere Stabheuschrecke ist: nämlich ein sogenannter Gynander. Das ist eine besondere Art von Zwitter, bei dem eine Körperhälfte weiblich und eine Körperhälfte männlich ist. Im Falle von Charly heißt das: Die rechte Körperhälfte ist braun und hat Flügel, wie bei Stabheuschrecken-Männchen - die linke Körperhälfte ist apfelgrün ohne Flügel, wie bei Stabheuschrecken-Weibchen. Bilder des besonderen Tieres hat ihre Besitzerin bei Facebook gepostet.

Umzug ins Naturkundemuseum

Jetzt ist Charly umgezogen - und zwar ins Naturkunde-Museum in London. Ein Insektenexperte von dort hat bestätigt, dass Charly der erste bekannte Gynander bei dieser Stabheuschrecken-Spezies ist. Er will das Insekt jetzt genauer untersuchen und dann zur weiteren Forschung in die Sammlung des Museums aufnehmen. Dafür muss Charly allerdings getötet werden. Wenn Stabheuschrecken natürlich sterben, verlieren sie nämlich ihre Farbe und werden schrumpelig.

Über Charly berichtet unter anderem die BBC.