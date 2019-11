Nach den Angaben aus der Studie sind weltweit im Schnitt 81 Prozent der Schülerinnen und Schüler weniger als eine Stunde am Tag irgendwie sportlich aktiv - wie beim Laufen oder Radfahren. Deutschland steht mit 84 Prozent Bewegungsmuffeln noch etwas schlechter da.



Die WHO hatte 1,6 Millionen Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren befragt, in fast allen Ländern der Welt. Die Leiterin der Studie warnt: Die Jugendlichen gefährden durch zu wenig Bewegung ihre Gesundheit.