Studien zeigen, dass sie jedes Jahr Milliarden Vögel und kleine Säugetiere töten. Naturschützer fordern deshalb schon länger, Hauskatzen nur in der Wohnung zu halten und die Zahl der verwilderten Hauskatzen zu verringern. Eine neue Studie liefert ihnen jetzt noch mehr Argumente: Hauskatzen töten gemessen an der Fläche, die sie durchstreifen, zwei bis zehn Mal so viele Tiere wie Wildkatzen in freier Natur.

Forschende aus den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland hatten 900 Hauskatzen mit GPS-Trackern ausgerüstet und festgestellt, dass die meisten nur ein kleines Revier hatten. Dort wilderten sie aber ziemlich stark. Nach Ansicht der Forschenden ist das gerade in Städten ein großes Problem.