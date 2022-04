Fremde Vampir-Fledermäuse können freundschaftliche Beziehungen entwickeln.

Das zeigt ein Experiment von Forschenden einer Uni in Ohio. Sie hielten Vampirfledermäuse für eine Woche in zufällig zusammengestellten Dreiergruppen. Danach wurden die Tiere wieder - wie vorher - in eine größere Gruppe entlassen.

Während der Tage zu dritt bauten die Vampirfledermäuse offenbar Beziehungen zueinander auf. Das ließ sich daran erkennen, dass sie sich von Tag zu Tag häufiger gegenseitig das Fell pflegten.

Als die Versuchstiere in größere Gruppen kamen, hatten die Beziehungen Bestand. Auch neun Wochen später pflegten sie sich untereinander immer noch öfter das Fell als anderen Tieren aus der Gruppe.

Die Studie ist im Fachjournal Biology Letters erschienen.