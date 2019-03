Grashüpfer kommunizieren, indem sie mal ein bisschen auf den Busch klopfen und hören, was passiert.

Durch Zufall hat ein griechischer Biologe bei den Insekten eine spezielles Organ entdeckt, mit dem sie über große Distanzen hinweg per Vibration kommunizieren. Es sei eine Art "Knall-Organ" (snapping organ), schreibt er im Fachmagazin Plos Biology. Wie ein Katapult setzen die Grashüpfer Energie frei und bringen ihren Bauch damit ins Schwingen. Dadurch knallen die Insekten in kurzen Abständen gegen Stängel oder Blätter. Die kaum spürbaren Vibrationen wandern von Stängel zu Stängel. So finden die Grashüpfer zum Beispiel passende Geschlechtspartner.



Für die Biologen ist das auch aus einem anderen Grund interessant: Grashüpfer treten gern in größeren Gruppe auf und machen ganzen Ernten zunichte. Wenn bekannt ist, wie sie miteinander kommunizieren, kann die Kommunikation vielleicht unterbrochen werden.