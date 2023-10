Glasfassaden und Lärmschutzwände können für Vögel zur tödlichen Falle werden.

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 100 Millionen Vögel durch eine Kollision oder an den Folgen. Der bayrische Naturschutzbund LBV will das jetzt durch ein Mitmachprojekt ändern. Jede und jeder soll online melden, wenn sie eine für Vögel gefährliche Glasfläche an Büros, Bushaltestellen oder Wintergärten bemerkt. Der Verband will die Daten sammeln und Schutzmaßnahmen vorschlagen und fördern.

Die Fachleute sagen, dass jetzt im Herbst und wieder im Frühling die Gefahr für Vogelschlag am höchsten ist, wenn viele Vögel auf einmal weite Strecken fliegen. Erst vor ein paar Tagen waren in den USA in Chicago rund 1000 Zugvögel gegen ein Kongresszentrum geprallt und verendet. Auch in Deutschland gilt Vogelschlag nach dem Verlust ihrer natürlichen Lebensräume als zweithäufigste Todesursache für Vögel. Das fällt nur nicht so sehr auf, weil die Tiere oft nicht lange vor den Fenstern liegen bleiben, sondern von Katzen oder Mardern erbeutet werden.