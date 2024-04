Kohlenhydrate liefern uns schnell Energie, lassen aber auch den Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen.

Das gilt als ungünstig bis ungesund. Es kommt allerdings nicht nur auf die Art der Kohlenhydrate an, sondern auch auf uns. Genauer: Darauf, ob wir Früh- oder Spätaufsteher sind: Das besagt eine Studie der Uni Paderborn.

In Experimenten bekamen Studierende das gleiche Frühstück: Cornflakes mit Milch, Schokoriegel und eine Breze. Speziell bei den Spätaufstehern stieg der Blutzucker danach stark an. Die Forschenden raten diesem Chronotyp, später zu frühstücken - zum Beispiel erst im Büro oder an der Uni, wenn der Körper richtig aufgewacht ist. Das gleiche Essen war am Abend bei allen Teilnehmenden gleich ungünstig für den Blutzuckerspiegel. Um Diabetes vorzubeugen, sollte man besser nicht so spät viele einfache Kohlenhydrate essen, schreiben die Forschenden.