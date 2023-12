Wer dachte, dass eine Krake als WM-Orakel schon verrückt genug war, der bekommt jetzt noch mehr Kurioses:

Ein Forscher aus dem Vereinigten Königreich will herausgefunden haben, dass die Sendung Doctor Who die Sterberate beeinflusst. Dafür hat er sich angeschaut, in welchen Jahren die BBC in den Weihnachtsferien eine neue Doctor-Who-Episode ausgestrahlt hat. Dann hat er die Sterberate im darauffolgenden Jahr untersucht und tatsächlich einen Zusammenhang gefunden - demnach gab es immer dann eine geringere Sterberate im Vereinigten Königreich, wenn es über die Feiertage eine Episode zu sehen gab - vor allem, wenn sie am Weihnachtstag lief.

Der Forscher schlussfolgert, dass es den Menschen möglicherweise besser geht, wenn sie einen Doktor auch während der Feiertage arbeiten sehen. Das Ganze ist allerdings mit einem Augenzwinkern zu verstehen: Die Studie steht in der Weihnachtsausgabe des British Medical Journal. Dort werden Studien veröffentlicht, die nach wissenschaftlich sauberen Kriterien erarbeitet wurden, aber deren Themen eher lustig oder absurd sind, oder zum Nachdenken anregen sollen.

Doctor Who ist auch kein Arzt in dem Sinne: Er reist in einem Raumschiff, das wie eine Telefonzelle aussieht, durch die Zeit.