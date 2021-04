Die Annahme ist eigentlich, dass es vor etwa 3800 Jahren zum ersten Mal auftauchte - in Ägypten. Damals waren (auf Stein-Inschriften) 20 ägyptische Hieroglyphen in Buchstaben umgewandelt worden. Die Wissenschaftsseite New Scientist berichtet jetzt allerdings, dass es noch einen andere Fund gibt - und der ist möglicherweise 500 Jahre älter.

In Syrien wurden vier Tonklumpen gefunden, mit Symbolen, von denen ein Wissenschaftler sagt: Auch das waren schon Buchstaben - unter anderem Versionen der Buchstaben A, L, O und K. Andere Forscher sind skeptisch, ob die Datierung stimmt, aber auch sie halten es für möglich, dass das Alphabet älter ist als gedacht.

Für lange Zeit waren Buchstaben erstmal nicht die offizielle Schreibweise, sondern wurden nur informell weitergeben. Aus dieser Übergangszeit hat ein Team aus Österreich und Israel jetzt auch eine Keramik-Scherbe untersucht, mit sechs Buchstaben darauf. Sie ist etwa 3500 Jahre alt und wurde in Israel gefunden.