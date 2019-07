Über diese Frage streiten Befürworter und Gegner der Freigabe. Denn gerade für Schülerinnen und Schüler gibt es Hinweise auf schädliche Wirkungen des Kiffens.

Eine großangelegte Studie aus den USA liefert jetzt Hinweise, dass der Cannabis-Konsum unter Jugendlichen durch eine Legalisierung für Volljährige oder Kranke nicht steigt. Die Forschenden haben Antworten ausgewertet, die Highschool-Schüler in einem Zeitraum von 20 Jahren gegeben haben. Demnach sagten vor und nach den Legalisierungen in mehreren Bundesstaaten in etwa gleich viele Befragte, dass sie im letzten Monat wenigstens ein Mal Cannabis konsumiert haben. Laut einer früheren Studie im Bundesstaat Washington ging der Konsum unter Schülern nach der Legalisierung sogar leicht zurück - was an weniger illegalen Dealern liegen könnte.

Für Deutschland hatte zuletzt eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ergeben, dass der Cannabis-Konsum unter Schülern zunimmt - ohne Legalisierung.