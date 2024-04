Linkedin-Profile verraten so einiges - zum Beispiel, ob jemand eine narzisstische Person ist.

Forschende der Unis Dortmund und Nürnberg-Erlangen sagen, dass sie das durch die Analyse der Profile feststellen können, mehr als 11.000 Linkedin-Profile haben sie für eine neue Studie geprüft. Sie wollten wissen, wie sich narzisstische CEOs verhalten, wenn sie Stellen in der Chefetage besetzen, also in ihrem direkten Umfeld.

Narzissmus kann im Job von Selbstvertrauen und Charisma bis hin zu einem schädlichen Fokus auf sich selbst und mangelnder Rücksichtnahme führen. Die Studie zeigt, dass CEOs mit solchen Tendenzen dazu neigen, ihr Vorstandsteam mit ähnlichen Typen zu besetzen. Vorstandsteams mit narzisstischeren Managerinnen und Managern weisen deutlich mehr Personalwechsel auf. Die fehlende Stabilität könnte sich für ein Unternehmen negativ auswirken.

Die Forschenden sagen, dass sich narzisstische Personen gegenseitig dominieren wollen, was Konflikte im Vorstand erzeugt, und zu mehr Personalwechseln führt. Wichtig für mehr Ausgewogenheit sei es, die Auswahlverfahren für Führungskräfte zu überprüfen.