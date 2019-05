Das soll in Zukunft gegen Drogensucht helfen, hoffen Forscher aus China. Sie machen am Ruijin-Krankenhaus in Shanghai versuche mit Drogenabhängigen, bei denen sie ihnen Elektroden in den Kopf setzen, die das Gehirn stimulieren. Die Technik der Tiefen Hirnstimulation wird schon seit längerem bei Parkinson eingesetzt. In Deutschland gab es kürzlich einen größeren Versuch bei depressiven Menschen.

Damit aber auch Süchtige therapieren zu wollen, ist neu. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Ap sind auch in den USA Versuche geplant. Viele andere Wissenschaftler sehen das kritisch. Sie sagen, die Technik ist noch nicht ausgereift. Außerdem werde nicht berücksichtigt, dass bei Abhängigen auch soziale und psy chologische Faktoren eine Rolle spielen.