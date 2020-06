Mitten in der Corona-Pandemie warnt ein Wissenschaftsteam aus China vor einem neuen Virus mit Pandemie-Potenzial.

Es geht um eine neue Art der Schweinegrippe, die besonders ansteckend sein soll und wohl auch Menschen infizieren kann. G4 wird dieser Typ genannt. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin PNAS, dass er vom Schweinegrippevirus H1N1 abstammt. Der hatte vor elf Jahren eine Pandemie ausgelöst.

Für die Studie wurden über acht Jahre hinweg rund 30.000 Nasenabstriche von Schweinen in Schlachthöfen genommen, in zehn chinesischen Provinzen. Dabei konnten laut der Studie 179 verschiedene Schweinegrippe-Viren isoliert werden. Die meisten davon waren von der neuen Art G4. Das Team machte Experimente an Frettchen und beobachtete, dass G4 hochinfektiös ist und schwerer krank macht als andere Viren. Außerdem zeigten Antikörpertests, dass etwa zehn Prozent der Arbeiter in Schweinefabriken schon Kontakt mit dem Virus hatten. In dem Paper nennen die Wissenschaftler es besorgniserregend, dass sich das Virus an den Menschen anpasse und sich damit das Risiko einer Pandemie erhöhe.

