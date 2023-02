Er ist weder so energieeffizient noch kann er so gut und so schnell komplexe logische Fragen entscheiden - zum Beispiel wenn es darum geht, Bilder zu erkennen und zu verstehen.

Mini-Gehirn aus dem Labor

Forschende aus den USA suchen deshalb nach Möglichkeiten, Computer mit menschlichen Hirnzellen zu bauen. Darüber schreiben sie in einem Fachmagazin. Die Rechner sollen an ein Organoid aus Hirnzellen angeschlossen werden - also an ein Mini-Organ, das im Labor gezüchtet wurde und nicht größer ist als die Spitze eines Kugelschreibers.

Potenzial für die medizinische Forschung

Die Forschenden sehen in den Organoid-Computern großes Potenzial, zum Beispiel für die medizinische Forschung und auch, um den hohen Energiebedarf von Computern zu senken. Sie gehen allerdings davon aus, dass es noch Jahrzehnte dauern könnte, bis mit dem Verfahren ein Computer entsteht, der auch nur so schlau ist wie eine Maus.