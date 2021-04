Diejenigen, die "Lügenpresse" rufen, sind zwar laut - aber in der Minderheit.

Was konkret die Berichterstattung über die Corona-Pandemie angeht, da ist das Vertrauen in die etablierten Medien noch größer als im Allgemeinen. Bei vielen Menschen zeigt sich allerdings ein Überdruss am Thema und der medialen Berichterstattung: 40 Prozent finden, dass die Medien zu viel über Corona berichteten.



Mit Blick auf die verschiedenen Medien ist das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am größten. Danach folgen Regionalzeitungen und dann überregionale Tageszeitungen. Das private Fernsehen und vor allem Boulevardzeitungen werden auch in der Corona-Krise nicht als besonders vertrauenswürdige Medien wahrgenommen. Gleiches gilt für Social-Media-Angebote.