Die Bundesregierung will dafür unter anderem über Smartphone-Bewegungsprofile nachverfolgen, wer mit jemandem Kontakt hatte, bei dem später eine Covid-19 Erkrankung festgestellt wird.

Für eine solche Stopp-Corona-App laufen jetzt Vorbereitungen, unter anderem in Berlin: In einer Bundeswehrkaserne simulieren etwa 50 Soldatinnen und Soldaten in Schutzausrüstung Begegnungen von zwei oder mehreren Menschen, drinnen und draußen. Ihre Kontakte werden über Bluetooth erfasst. Die Daten nutzt ein Berliner Fraunhofer-Institut zur App-Entwicklung.

Wie genau die Anwendung in Zukunft in Sachen Datenschutz gestaltet sein wird, ist noch unklar. Im Bundestag gibt es politische Unterstützung aus allen Parteien für eine App, die Bürger freiwillig installieren können und die sie ohne Preisgabe von Namen oder Standortdaten anonymisiert warnt, wenn sie Kontakt mit jemandem hatten, bei dem eine Coronavirus-Infektion bestätigt wurde.

Wie beim Corona-Tracking der Datenschutz gewahrt bleiben kann, wird auch auf Netzpolitik.org diskutiert. In anderen Ländern wie Singapur und China kommen ähnliche Apps schon zum Einsatz. Sie entsprechen aber nicht deutschen Datenschutzvorgaben.