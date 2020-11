Angenommen, ihr seid ein paar Stunden ohne Maske in einem Raum mit einer Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch ansteckt?

Forschende vom Max-Planck-Institut für Chemie haben einen Online-Rechner entwickelt, der so etwas anzeigen kann. Der Rechner ist frei im Netz zugänglich und man kann unterschiedliche Faktoren eintragen. Zum Beispiel, ob man in einem Klassenraum ist oder in einem Büro, wie groß der Raum ist, ob Maske getragen wird, wie oft gelüftet wird, wie viel die Menschen sprechen, wie viele Menschen zusammen sind und für wie lange. Grundlage für die jeweilige Berechnung ist, wie viele infektiöse Aerosole eine infizierte Person ausstößt.

Sind zum Beispiel zwei Leute in einem 20 Quadratmeter großen Büro acht Stunden lang ohne Maske zusammen, liegt die Ansteckungsgefahr laut dem Rechner bei 20 Prozent. Wird einmal pro Stunde stoßgelüftet, liegt sie bei sieben Prozent.

Die Forschenden beschreiben den Rechner auch in einem Fachmagazin.