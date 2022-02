Auch in Deutschland wird daran geforscht, und zwar an der LMU München. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet, dass das Team dort noch in diesem Jahr genetisch veränderte Schweine klonen und dann züchten will, die als Organspender dienen könnten. Ziel ist, dass in drei Jahren die ersten Transplantationen stattfinden können. In Deutschland warten derzeit mehr als 8000 Menschen auf ein Organ. Schweine haben einen ähnlichen Stoffwechsel wie wir Menschen, daher hofft die Forschung, dass ihre Organe, wenn sie genetisch noch etwas verändert werden, auch für Menschen in Frage kommen.

Tierschützerinnen und Tierschützer sind gegen solche Pläne. Sie sagen, Tiere sollten nicht als Ersatzteillager für Menschen gezüchtet werden.