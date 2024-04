Viele junge Menschen in Deutschland fühlen sich offenbar mental stark belastet.

Das ist das Ergebnis der Studie "Jugend in Deutschland 2024". In der Befragung gab mehr als die Hälfte der Unter-30-Jährigen an, unter Stress zu leiden. Viele sagten auch, dass sie sich erschöpft und antriebslos fühlen.

Ein Grund für Stress sind offenbar wirtschaftliche Sorgen. Drei Viertel gaben an, wegen der Inflation beunruhigt zu sein, gut die Hälfte, weil Wohnen teurer wird und knapp die Hälfte wegen möglicher Altersarmut.