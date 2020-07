Besonders gewieft ist auch gefährlich - zumindest bei Display-Sperrcodes fürs Handy.

Das sagt ein Bochumer IT-Experte. Er hat zusammen mit Forschenden aus den USA untersucht, wie sicher Knock Codes sind. Sie sind eine Alternative zu PIN oder Streichmustern auf Android-Handys. Die Knock Codes bestehen aus einem Quadrat mit vier Feldern. Um das Handy zu entsperren, tippt man in einer bestimmten Reihenfolge auf die einzelnen Felder.

Das Problem: In einem Experiment starteten zwei Drittel der Teilnehmenden ihren Code oben links, dann folgte das Kästchen rechts daneben. So, wie wir in westlichen Ländern einen Text lesen - also leicht vorhersehbar und leicht zu knacken.