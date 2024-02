Sie sind Teil des berühmten britischen Humors: Wörter, die auch "betrunken" bedeuten können, sogenannte "Drunkonyms".

Ein Stand-Up-Comedian hat sogar behauptet, dass man aus praktisch jedem englischen Wort ein Synonym für "drunk" machen kann. Sein Beispiel: "I was totally carparked". Klingt tatsächlich so, als würde er über hohen Alkoholkonsum sprechen, auch wenn das Wort für "Parkplatz" nichts damit zu tun hat.

Zwei deutsche Sprachwissenschaftler haben das Ganze in einer liguistischen Studie überprüft. Auf Abverbien wie "totally" oder "completely" folgt im Englischen oft ein Wort mit der Endung -ed. Und diese Endung haben üblicherweise auch die Synomyme für betrunken, wie zum Beispiel "wasted" oder "hammered". Die Forschenden sagen, dass man in Großbritannien so viele Drunkonyms kennengelernt hat, dass unbekannte Wörter mit der Endung „-ed“ automatisch als „betrunken“ verstanden werden können.

Der Anhang des Aufsatzes enthält übrigens eine beeindruckende Liste mit fast 550 englischen Wörtern, die "betrunken" bedeuten.