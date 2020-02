Daran arbeiten Forschende aus Hongkong. Sie haben nach eigenen Angaben einen Nano-Strom-Generator entwickelt, der aus einzelnen Regentropfen Energie erzeugen kann. Ein Regentropfen aus 15 Zentimetern Höhe kann einem Bericht des ORF zufolge 100 LED-Lampen zum Leuchten bringen.

Der Schlüssel zum Wassertropfen-Generator ist ein neues Material, das sich mit jedem neuen Tropfen immer weiter elektrisch auflädt. Dadurch erzeugt der Generator auch auf kleiner Fläche tausendmal so viel Leistung wie ein Generator ohne das Material. Die Forschenden sagen, dass ihr Generator eine gute alternative Stromquelle sein könnte und an der Küste, auf Regenschirmen oder in Wasserflaschen eingesetzt werden könnte.