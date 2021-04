Wassermangel ist in vielen Regionen der Welt ein großes Problem.

Nur zweieinhalb Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Also ist es wichtig, neue Methoden zu finden, um Wasser zu entsalzen. Forschende aus China haben jetzt ein Gerät vorgestellt, das billig ist, einfach und hocheffizient arbeitet.

Es besteht aus einer Schicht aus Titan-Nitrid-Oxid, das oft in Solaranlagen verwendet wird, weil es sich im Sonnenlicht extrem aufheizt. Diese Schicht ist auf einer speziellen Mischung aus wasserdurchlässigem Papier und Polyethylen-Schaum aufgebracht, so dass sie auf dem Wasser schwimmt. Das Ganze wird in einen durchsichtigen Container verpackt. Wenn jetzt die Sonne scheint, wird das Titan-Nitrid-Oxid so heiß, dass das Wasser darunter verdunstet. Das Kondenswasser sammelt sich am Container und kann aufgefangen werden. Das so entstandene Süßwasser enthielt nur noch zwei Milligramm Salz pro Liter. In normalem Trinkwasser sind es rund 200 Milligramm.