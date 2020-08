Fleisch für den besonderen Moment

Steak oder Sellerie-Schnitzel?

Bei besonderen Anlässen entscheiden sich viele eher für das Steak, sagen zwei Umweltsoziologinnen der Uni München. Sie haben eine Online-Befragung mit 400 Teilnehmenden ausgewertet. Darin gaben nur 20 Prozent der Befragten an, dass sie auch für sich alleine Fleischgerichte zubereiten - doppelt so viele machen das aber für Gäste. Auch im Restaurant wählen die Befragten eher ein Fleischgericht - vor allem, um sich mal was zu gönnen. Die Begründung, dass es zu wenig vegetarische Alternativen gibt, stand erst an vierter Stelle. Und wer sich normalerweise vegetarisch oder flexitarisch ernährt, isst in Gesellschaft und im Restaurant auch eher Fleisch - und dann oft aufwändigere Gerichte.

Die Forscherinnen schließen daraus, dass die gesellschaftlichen Umstände des Essens einen großen Einfluss darauf haben, ob man Fleisch isst. Dieser Zusammenhang sei stärker als der gesellschaftliche Druck, weniger Fleisch zu essen.