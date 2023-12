Es kann auch Vorteile haben, an einer Studie teilzunehmen.

Stanford-Forschende haben ihren Probanden vier Wochen lang drei Mahlzeiten am Tag per Lieferdienst geschickt. Ihr Ziel war es herauszufinden, was sich für die Herzgesundheit tut, wenn man die Ernährung auf vegan umstellt. Dafür haben sie mehr als 20 Zwillingspaare angeworben. Ein Zwilling bekam einen gesunden veganen Mahlzeitenplan, der andere Zwilling bekam einen gesunden Plan, der aber auch Fisch, Fleisch und Milchprodukte enthielt. Weil die Zwillinge die gleiche DNA teilen und die gleichen Lebensumstände haben, lassen sich viele Einflüsse ausschließen, die die Aussagekraft solcher Ernährungsstudien sonst oft abschwächt.

Gut für's Herz

Es zeigte sich, dass nach vier Wochen der LDL-Cholesterin Wert in der veganen Gruppe merklich gesunken war - bei den Fleischessern blieb er fast gleich. Wenn der Wert dauerhaft zu hoch ist, bilden sich Ablagerungen in den Blutgefäßen. Außerdem sank in der veganen Gruppe der Insulin-Spiegel und sie nahmen ab. Der Forschungsleiter sagt, dass vegane Ernährung unserem Herzen gut tut: weniger gesättigte Fettsäuren, dafür mehr Ballaststoffe und ein bisschen weniger Gewicht.