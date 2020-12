Für den sicheren Halt scheint der Schweiß in den Fingerkuppen eine Rolle zu spielen. Forschende aus Südkorea haben jetzt untersucht, was genau passiert, wenn unsere Finger Oberflächen berühren. Wenn die Oberfläche trocken ist, fangen Drüsen in den Fingerkuppen an, Schweiß zu produzieren. Bevor es zu glitschig wird, verschließt die Flüssigkeit die Drüsen automatisch und die Schweißproduktion wird angehalten. Ist die Oberfläche von vornherein zu nass, leiten die Rillen in den Fingerkuppen die Flüssigkeit ab. Ob Schweiß produziert wird, hängt dabei nicht so sehr von der Temperatur ab, sondern eher von emotionalem Stress.

Forschende haben schon länger die Theorie, dass die Rillen auf unseren Fingerkuppen unseren Vorfahren beim Klettern auf Bäume geholfen haben. Außer uns Menschen haben nur andere Primaten und Koala-Bären Fingerabdrücke - und die leben meistens auf Bäumen.

Die Studie ist im Fachmagazin PNAS erschienen, derzeit aber noch nicht online abrufbar.