Frisch geschlüpft und losgeflogen: So könnte es gewesen sein damals bei Flugsauriern.

Neue Untersuchungen der Universität Leicester deuten darauf hin, dass Pterosaurier schon flugfähig aus dem Ei kamen. Das würde der bisher gängigen Forschungsmeinung widersprechen. Ein Forscher der Uni Leicester hat zusammen mit Kollegen Embryo-Fossilien der Flugsaurier aus Südamerika und Asien untersucht und sie mit der embryonalen Entwicklung von heutigen Vögeln und Krokodilen verglichen.

Er kommt zum Schluss, dass die Flugsaurier-Embryos in einem früheren Stadium versteinert sind als bisher gedacht. Deshalb waren sie in ihrer Entwicklung noch nicht so weit. Neue Funde zeigen eine spätere embryonale Entwicklung. Und da ist der Uni Leicester zufolge zu erkennen, dass der Flugapparat schon sehr weit ausgebildet war. Für die frisch geschlüpften Flugsaurier würde das bedeuten, dass sie nicht auf die Fürsorge ihrer Eltern angewiesen waren und sofort ins eigenständige Leben starten konnten.