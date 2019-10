Allerdings sind diese Tests bisher entweder teuer oder nicht so effektiv. Deshalb arbeitet ein Team von Studentinnen und Studenten der Uni Kopenhagen an einer besseren Alternative - und zwar an einem Kaugummi. Das soll viel genauer verraten, wann eine Frau fruchtbar ist. Funktionieren soll es so: In dem Kaugummi sollen Rezeptoren drin sein, die anhand der Spucke messen, welche Hormone gerade in welcher Konzentration vorhanden sind. Entsprechend soll das Kaugummi dann seine Farbe wechseln, so dass die Frauen das Ergebnis sozusagen "ablesen" können.

Das Fruchtbarkeits-Kaugummi ist ein Forschungsprojekt, mit dem das Team an einem internationalen Wissenschaftswettbewerb teilnehmen will - und zwar schon Ende Oktober. Bis dahin muss aber noch einiges verbessert werden, unter anderem der Geschmack des Kaugummis.