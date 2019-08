Das haben schon mehrere Studien gezeigt. Ein Forschungsteam aus den USA folgert jetzt aus seiner neuen Studie: Ein Spaziergang im Park hebt unsere Laune so sehr wie Weihnachten - zumindest auf Twitter. Die Forschenden haben dazu drei Monate lang untersucht, was die Leute aus 160 Parks in San Francisco twittern. Dabei nutzten sie 10.000 Schlüsselwörter aus den geogetaggten Tweets, um das Glücksgefühl der Leute einzustufen - ein "happy" oder ein "hahaha" bekamen zum Beispiel rund 8 von 9 maximal möglichen Punkten, ein "and" neutrale 5 Punkte und "crash" weniger als 3. Die Analyse zeigt, dass die Tweets der Parkbesucher auf der Glücksskala um einen Viertelpunkt höher lagen. So einen Anstieg kennen die Forschenden auch von Tweets an Weihnachten - dem Twitter-Tag mit dem höchsten Glück. Am höchsten war der Glücks-Boost bei besonders großen Parks mit vielen Bäumen, am niedrigsten bei Plätzen mit wenig Grün.

Interessant auch: Direkt nach einem Park-Besuch benutzten die Leute weniger oft "nein" oder andere negative Wörter.