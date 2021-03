Ein Safaripark in Tschechien macht gegen die Eintönigkeit und Einsamkeit jetzt das, was auch viele Menschen während der Pandemie tun: Videotelefonate, und zwar für die Schimpansen. In deren Gehege wurde ein großer Bildschirm aufgestellt, auf dem sie im Livestream ihre Artgenossen aus einem anderen Zoo sehen können.

Die Tierpflegerinnen und -pfleger sagen, die Ablenkung kommt bei den Affen gut an, besonders das jüngste Weibchen beobachte sehr interessiert, was die Schimpansen in dem anderen Zoo machen. Das Livestream-Experiment soll erstmal eine Woche lang laufen, danach will der Safaripark es auswerten und entscheiden, ob die Schimpansen ihren Bildschirm über einen längeren Zeitraum behalten dürfen.