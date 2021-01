Um fit im Gehirn zu bleiben, setzen einige Menschen auf Sudoku, andere auf Klavierspielen.

Forschende der Stanford-Uni in den USA haben bestimmte Immunzellen im Blick. Sie sagen: Diese myeloiden Zellen sind wohl mitverantwortlich für Alzheimer, Krebs und andere altersbedingte Krankheiten. In Versuchen mit alten Mäusen und mit menschlichen Zellen fanden sie heraus: Wenn man diese Immunzellen blockiert, entstehen bestimmte chronische Entzündungen nicht - und so können Krankheiten verhindert werden.

Die Forschenden schreiben, diese Immunzellen arbeiten eigentlich wie Nationalpark-Ranger: Sie bekämpfen Eindringlinge, räumen Zell-Müll weg und verhindern so bildlich gesprochen Waldbrände. Aber wenn wir älter werden, fangen diese Zellen an, durchzudrehen und legen selber Brände. Das konnten die Forschenden stoppen, indem sie Zellreaktionen im Labor manipulierten. Sie sagen, die Erkenntnisse könnten Grundlage für Verjüngungspillen sein.