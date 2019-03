Der Auflauf hat wohl oft das Nachsehen. Würde sich das vielleicht ändern, wenn das Essen mit einem Ampelsystem gekennzeichnet wäre - grün für eine besonders gesunde Mahlzeit, rot für eine Kalorien- und fetthaltige? Das hat ein Forschungsteam aus London in einer Test-Kantine ausprobiert. Die These der Forscher: Wenn direkt zu erkennen ist, dass ein Essen gesünder und umweltfreundlicher ist als ein anderes, entscheiden sich die Leute auch eher dafür. Und das hat sich in dem Versuch bestätigt. Noch häufiger wählten die Teilnehmer gesunde und ressourcenschonende Mahlzeiten, wenn neben der Ampel die Kalorienzahl und der Kohlenstoff-Fußabdruck angegeben wurden. Die Forschenden sagen zwar, dass man Verbraucher mit den ganzen Angaben nicht überfordern sollte.

Sie meinen aber, dass das Ampelsystem grundsätzlich gut geeignet ist, um Menschen dazu zu bewegen, weniger Fleisch und dafür mehr Gemüse zu essen.