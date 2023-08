Bewegung: so wichtig. Viele Leute wissen das und zählen deshalb ihre Schritte: Zielwert sind da oft 10.000 am Tag.

Aber auch wer weniger geht, hat statistsich gesehen eine größere Chance auf ein langes Leben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Meta-Analyse von Fachleuten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eingeflossen sind Daten von mehr als 220.000 in der Regel gesunden Menschen aus 17 Ländern. Die Forschenden sagen, es ist damit die größte Studie dieser Art weltweit. Im Schnitt wurden die Leute sieben Jahre lang beobachtet.

Mehr ist aber immer besser

Es zeigte sich: Eine entscheidende Marke lag bei etwa 4000 Schritten am Tag. Wer mehr schaffte, hatte ein geringeres Risiko im Untersuchungszeitraum zu sterben. Zu sehen war aber auch: Je mehr, desto besser. 1000 Schritte mehr senkten statistisch gesehen das Sterberisiko um jeweils etwa 15 Prozent. Und es gibt offenbar keine Obergrenze. Einige Leute schafften sogar 20.000 Schritte am Tag. Deren Sterberisiko war am geringsten.