Sei im Moment. Und ein bisschen in der Zukunft.

Forschende der North Carolina State Universität schreiben, dass Menschen dann am glücklichsten sind. Herausgefunden haben sie das durch Fragebögen. Es ging einmal darum, wie sehr die Probandinnen und Probanden nach der Philosophie der Achtsamkeit leben, also versuchen, im Moment zu sein. Und es ging darum, wie sie mit Stress umgehen. Dabei waren diejenigen im Vorteil, die nicht erst auf ein Problem reagieren, wenn es schon da ist, sondern sich schon vorher damit auseinandersetzen. Menschen, die gut darin sind, vorausschauend zu handeln, können sich zum Beispiel besser auf eine neue Chefin einstellen. Denn sie denken schon vorher darüber nach, was es für Herausforderungen geben könnte und überlegen sich Strategien, damit umzugehen.

Vorausschauendes Handeln in Komibination mit Achtsamkeit führe in allen Altersgruppen dazu, dass Menschen Stress besser bewältigen können, schreibt eine Studienautorin.