In Australien hat ein Forschungsteam beobachtet, dass ein Schimmelpilz in der Erde Goldteilchen lösen und in seinen Fadenzellen anreichern kann. Wie die Forschenden in einem Fachjournal schreiben, wächst der Schimmelpilz dadurch auch besser.

Sie vermuten, dass Pilze eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Goldvorkommen auf der Erde spielen könnten. Zum Beispiel beim "Goldenen Dreieck" in West-Australien, südöstlich von Perth. Andererseits wäre es vielleicht auch möglich, den Schimmelpilz beim Recycling zu nutzen, um Gold aus Elektroschrott zu ziehen. Bisher geht das nur mit giftigen Lösungsmitteln.