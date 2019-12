Und das sorgt in allen Bereichen des Uni-Lebens für Probleme. Denn es funktioniert gar nichts mehr, was normalerweise übers Uni-interne Netz läuft: Zum einen können Mitarbeitende und Studierende nicht ins Netz gehen und über ihre Uni-Adressen keine E-Mails schreiben und empfangen, und zum anderen funktionieren auch andere Sachen nicht, wie die Ausleihe in der Bibliothek und die Raumbelegung für Seminare und Vorlesungen.

Damit wenigstens die E-Mail-Kommunikation vor Weihnachten wieder klappt, vergibt die Uni Gießen jetzt bis Ende der Woche neue Passwörter an die Studierenden - und das soll aus Sicherheitsgründen persönlich geschehen. Deshalb müssen jetzt 38.000 Studierende gestaffelt nach Geburtsmonaten Schlange stehen. Temporäres Passwort-Ausgabe-Center ist die Campus-Turnhalle. Wann die Uni Gießen wieder komplett online gehen kann, weiß momentan noch niemand.