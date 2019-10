Ein Forschungsteam am MIT hat jetzt eine Brücken-Konstruktion von da Vinci nachgebaut und festgestellt: Die hätte ganz gut funktioniert. Es geht um einen Entwurf, den da Vinci 1502 an den osmanischen Sultan schickte - für eine mehr als 200 Meter lange Brücke über das Goldene Horn in Istanbul, die nur einen einzigen Brückenbogen hatte. Das war revolutionär, denn mit der damaligen Technik war eigentlich alle 30 Meter ein Pfeiler nötig.

Die Forschenden haben da Vincis Skizze 500 Mal kleiner mit Stein nachgebaut und sagen: Die Brücke hält dank der Geometrie gut. Laut ihren Modellrechnungen wäre sie auch in der Originalgröße stabil gewesen, sogar bei einem kleineren Erdbeben.

Für den osmanischen Sultan Bayezid II. kommt die Studie zu spät - er entschied sich damals für ein konventionelles Modell. Aber in Oslo gibt es seit 2001 eine Fußgängerbrücke nach da Vincis Skizze, wenn auch "nur" 100 Meter lang.