In den USA flattert und sticht und summt es anscheinend noch immer genauso viel wie früher.

Forschende in den USA haben Daten aus Nordamerika untersucht, zum Rückgang der Häufigkeit und der Artenvielfalt von Insekten und anderen Gliederfüßern.

Das Forschungsteam hat die Daten von mehr als 5000 Untersuchungen zu den Insektenbeständen ausgewertet. Es schreibt, dass es zwar bei einigen Arten und Standorten Rückgänge in Vielfalt und Häufigkeit beobachtete. Bei anderen habe es dagegen Zuwächse gegeben oder keine Veränderungen. Laut den Autoren sind die Bestände in den USA heute in der Nettosumme genauso groß wie zu Beginn der Aufzeichnungen vor teilweise 40 Jahren.

Es gibt aber auch Kritik an der Studie

Dagegen gab es in Europa in den letzten Jahren immer wieder Meldungen zum Insektensterben. Einige Forschende, die nicht an der US-Studie beteiligt waren, sagen, dass die Ergebnisse aus den USA aber nicht den Studien aus Europa widersprechen. Die neue Studie zeigt laut den Forschenden vor allem, dass sich die Insektenbestände weltweit unterscheiden. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kritisieren die US-Studie dagegen. Sie sagen, dass die Methodik nicht gut gewesen ist.