Island hat gerade ein massives Problem mit gezüchteten Lachsen.

Vor drei Monaten sind etwa 3.500 der Fische aus einer Zuchtanlage abgehauen. Medien berichten, dass sie sich in den isländischen Flüssen mit wilden Lachsen paaren könnten. Der Nachwuchs wäre nicht so gut an die Umgebung angepasst und auch nicht so gut in der Fortpflanzung. Das bedroht die Wildlachs-Bestände in dem nordischen Inselstaat. Die Fische könnten laut den Bericht sogar aussterben.

Tierschutzorganisationen sprechen von einem Albtraum. In der isländischen Bevölkerung sind wegen der drohenden Umweltschäden immer mehr dafür, die Lachs-Zucht zu verbieten. Die weltbekannte Sängerin Björk, die aus Island kommt, hat einen Protestsong veröffentlicht. Die Einnahmen will sie in den Kampf gegen die Lachszucht stecken. Die will die isländische Regierung dagegen weiter hochfahren. Der Bereich gilt als einer der profitabelsten in der Lebensmittelproduktion.

Es schreiben auch die Schweizer NZZ und der britische Guardian über das Thema.