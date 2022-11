Es ist nur ein kurzer alltäglicher Satz, doch die Forschenden sind begeistert.

In Lachisch in Israel hat ein Archäologie-Team einen beschrifteten Kamm aus der Bronzezeit entdeckt und analysiert. Er stammt wohl aus der Zeit um 1700 vor Christus. Auf dem Elfenbein-Kamm steht "Möge dieser Stoßzahn die Läuse im Haar und im Bart ausrotten." Es sind nur 17 Buchstaben, aber sie bilden den bisher längsten entdeckten Satz in einer alten Sprache aus der Region Kanaan im heutigen Israel. Von diesen kanaanitischen Sprachen hat bis heute nur das Hebräische überlebt.

Vorläufer des heutigen Alphabets

Damals entwickelte sich der Vorläufer unseres heutigen Alphabets, mit Buchstaben für einzelne Laute - im Gegensatz zur Bilderschrift der ägyptischen Hieroglyphen. Die Buchstaben, die auf dem alten Läusekamm eingeritzt sind, helfen beim Verstehen der Entwicklung dieser Schrift.

Spannend finden die Forschenden auch, dass die frühen Schriftzeichen sehr klein sind - nur ein bis drei Millimeter. Der Handwerker, der sie eingeritzt war, war also ziemlich geschickt.